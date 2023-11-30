طقس خريفي مستقر حتى نهاية الاسبوع حيث يتحول الى دافئ

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في النشرة المسائية ان يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى نهاية الاسبوع، حيث يتحول الى دافئء وتتخطى درجات الحرارة يوم الاثنين معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات ومن المتوقع ان يتقلب يوم الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للانخفاض.

ولفتت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: بين ١٧ و٢٥ في بيروت ، بين ١٣ و ٢٣ في طرابلس، بين ٨ و ٢٠ في زحلة.

وذكرت ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً جنوب البلاد اعتباراً من بعد الظهر.

الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة ورياح ناشطة أحياناً.

السبت: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية لشهر كانون الأول.

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها بحدود ال ٣ درجات.