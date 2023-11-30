بلينكن يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية

وصل وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن إلى تل أبيب للضغط باتجاه تمديد الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن مع القادة الإسرائيليين لمناقشة تمديد الهدنة المؤقتة التي شهدت إطلاق سراح اسرى وقيام إسرائيل بالإفراج عن فلسطينيين من سجونها، إلى جانب سبل تعزيز المساعدات الإنسانية لغزة.

وذكر مسؤول فلسطيني أنه من المتوقع أن يزور بلينكن أيضا الضفة الغربية المحتلة ومن المرجح أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من تشرن الأول، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.