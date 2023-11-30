روسيا تخسر مقعدها في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

فشلت روسيا في إعادة انتخابها لعضوية هيئة صنع القرار في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الأربعاء، وتنافست أربع دول من أوروبا الشرقية على ثلاثة مقاعد في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي روسيا وأوكرانيا وبولندا وليتوانيا.

وحصلت روسيا على أقل عدد من الأصوات، ما يعني عدم نيلها مقعدا لأول مرة في تاريخ المنظمة.

وفي السياق، رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ"عزلة" موسكو على الساحة الدولية. وعلق زيلينسكي قائلا إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منظمة دولية ذات سمعة طيبة للغاية ولا مكان للإرهابيين فيها".

واعتبر الرئيس الأوكراني أن استبعاد روسيا من مجلس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "نتيجة منطقية" لعدوانها على بلاده. وأضاف متحدثا عن روسيا "دورها في الشؤون الدولية لا يزال يتضاءل وعزلتها مستمرة في التفاقم".

دخلت اتفاقية الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ عام 1997.

وحصلت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على جائزة نوبل للسلام عام 2013 لجهودها في تخليص العالم من آفة الأسلحة الكيميائية. واضطلعت بدور رئيسي خلال الحرب الأهلية السورية عندما وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.