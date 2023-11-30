الإفراج عن 30 فلسطينيا .. قطر: الإفراج عن 10 محتحزين و4 تايلانديين اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري، إنه سيتم الإفراج عن 30 فلسطينيا، مقابل الإفراج عن 10 محتحزين في غزة، بحسب التزامات اليوم السادس من اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، مساء الأربعاء، أن هناك مواطنتين روسيتين و4 تايلانديين خارج إطار الاتفاق، تم تسليمهم إلى الصليب الأحمر.

وأوضح أن المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يتضمنون 5 قصر و5 نساء منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، وثلاثة ألمان، وأمريكية واحدة.

وأشار إلى أن قائمة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلية تشمل 16 قاصرًا و14 امرأة.