مخاطرة بحياة الأسرى .. إسرائيل : حماس مسئولة عن سلامة المحتجزين في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن مسئولية سلامة المحتجزين في غزة تقع على حركة «حماس».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «حماس تخاطر بحياة المحتجزين في غزة»، لافتًا إلى أن «الجيش يجمع كل المعلومات لإطلاق سراح الجميع».

وأعلن «القضاء على العناصر التي هاجمت قوات الجيش الإسرائيلي على خط الهدنة في شمال قطاع غزة، أمس الثلاثاء»، مؤكدًا أن «الجيش سيواصل المعركة حتى يحقق أهدافه».

وأكمل: «مستعدون لاستئناف الحرب وتطبيق الاتفاق، لو لم يتم إطلاق سراح محتجزين جدد، فقوات الجيش ستواصل الحرب الآن، ونعلم كيف نقوم بذلك في كل وقت».

واستطرد: «نحن مستعدون لمواصلة الحرب الآن حال خرق وقف إطلاق النار، كما أننا على أهبة الاستعداد على المستوى العملياتي في الميدان».