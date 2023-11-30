وزير التموين يكشف حالات فرض التسعيرة الجبرية على السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنينى :

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن يوجد إختلاف الاراء حول موضوع التسعيره الجبريه للسكر، مبينا أن الدستور المصرى ينص على أن الأقتصاد المصرى إقتصاد حر منضبط ووثيقة ملكية الدولة تحاول أن تصل بمشاركة القطاع الخاص فى الأسستثمارات بحيث تصل إلى ٦٠% وهناك توجه إلى أن تصل ٧٠% وإستثمارت الحكومة ٣٠/.

وأضاف المصيلحي خلال لقائه ببرنامج كل يوم المذاع على قناة أون ،اليوم الأربعاء ، أن لابد عند وضع أو سياسة لا بد أن نضع فى عين الأعتبار ما هو النفع وما هو الضرر ،منوها أنه يتوافر لدينا من قطاعات الصناعات الغذائية الغالبية العظمى قطاع خاص ،عدا الشركة القابضة للصناعات الغذائية المملوكة للدولة .

وأردف المصيلحي : أننا لا نترك القطاع الخاص غير منضبط ،مؤكدا أن هناك فجوة ونريد تشجيع القطاع الخاص لملئ هذه الفجوة .

وأكد المصيلحي :أن المواطن يريد السلعة بالسعر العادل ،مشددا على تشجيع القطاع الخاص و زيادة قدرة الحكومة على التنظيم والرقابة ،قائلا كنت أكبر مشجع لإنشاء هيئة سلامة الغذاء التى تأخذ جزءا من إقتصاد وزارة التموين ووزارة الصحة والصناعه والزراعة وكنت أول شخص قمت بدعم هذا الموضوع وكلفت أن أقوم بأعمال مجلس الوزارء فى مجلس الأمناء لهئية سلامة الغذاء .

وتابع المصيلحي :أن هذا الموضوع تابع لجهازين مهمين أولهما حمايه الممارسة ومنع المنافسات الأحتكارية وكذلك حماية المستهلك ،منوها أن عندنا تقى هذه الأجهزة بكوادر معتبرة وجيدة سنجد التعامل مع القطاع الخاص ليس به أو شئ فى قواعد قانونيه منظمة لذلك تستطيع أن اقول ماهو الصح والخطأ .

وأوضح المصيلحي أنه يمكن فرض التسعيرة الجبريه فى حالة واحده فقط إذا كان إنتاج الحكومة ٧٠% وإنتاج القطاع الخاص ٣٠%.