رسالة ماجستير تناقش تقييم مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

ناقشت الجامعة العربية المفتوحة بمصر برئاسة الدكتور محمود أبو النصر رسالة ماجستير تحت عنوان تقييم مناهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية المصرية في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين.

وتهدف رسالة الماجستير التي قدمها الباحث هشام محمد إلى تقييم سلسلة كتب New Hello English استنادا إلى إطار مهارات القرن الحادي والعشرين ، فيما طبقت الدراسة أسلوب تحليل المحتوى لتحديد وفحص وجود واستخدام مهارات القرن الحادي والعشرين في كتاب منهج اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.

وجدت الدراسة أن منهج New Hello للصف الثالث الثانوي يتضمن ويعزز مهارات القرن الحادي والعشرين بطريقة تشجع الطلاب على تطوير مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين.

وخلصت الدراسة إلى أن الكتاب المدرسي الجديد يحتوي على العديد من مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن أن تساعد الطلاب على اكتساب هذه المهارات.

وتنقسم الأطروحة إلى خمسة فصول وقائمة مراجع وملاحق، بينما سعت إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة تتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن دمجها في منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الثانوية المصرية؟ وإلى أي مدى يمكن لكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي أن يدمج مهارات التعلم في القرن الحادي والعشرين.

وعرضت الأطروحة النتائج النهائية للدراسة، والآثار التربوية و يوصى بوضع خطة أكبر للعمل على تغيير عقلية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول أهمية التعلم بدلاً من الدراسة من أجل الاختبار والدرجات. ويمكن تحقيق ذلك من خلال نشر الوعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي للطلاب وأولياء الأمور حول مهارات القرن الحادي والعشرين في التعليم. ويمكن أن يكون العمل التطوعي وسيلة لنشر الوعي حول ذلك. وقد لاقى الاقتراح استحسانًا من قبل العديد من المدربين الذين ناقشت معهم الخطة في برامج التطوير المهني المختلفة.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من عزيز ثابت سعيد، أستاذ اللغويات وعميد كلية الدراسات اللغوية بالجامعة العربية المفتوحة المقر الرئيس (ممتحنا)، محمد التهامي، أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة الإنجليزية كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس ممتحنا، نجوى يونس، أستاذ اللغويات، منسق برنامج ماجستير تدريس اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية بالجامعة العربية المفتوحة مشرفا، دكتور رمضان فريد، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية المساعد بكلية التربية جامعة عين شمس مشرفا.