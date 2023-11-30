شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية أحمد فتحى: تمديد الهدنة بغزة يعكس جهود مصر فى حل هذه الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن النائب أحمد فتحى وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، الجهود المصرية المبذولة من أجل تمديد اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وأكد فتحى خلال تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه منذ بداية الأزمة والدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة جدا من أجل وقف إطلاق النار، وسرعة دخول المساعدات الإنسانية والطبية، موضحا أن الدور المصري فى هذه الأزمة تاريخي، وجميع دول العالم أشادت بهذا الدور، وعلى الجهود الجبارة للقيادة السياسية المصرية التي تساعد فى حل الأزمة وضرورة حل الأزمة سياسيا.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن نجاح الجهود المصرية فى تمديد الهدنة يعكس مدى حرص الدولة على دعم القضية وحرصها على سلامة أشقائنا فى فلسطين والعمل على إدخال المساعدات لهم وعلاج المصابيين، لافتا إلي أن مصر عملت خلال الايام الماضية على توجيه الرأي العام العالمي والمجتمع العالمي أمام المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، وضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني.

وأشار النائب أحمد فتحي، إلي أن نجاح مصر فى تمديد الهدنة سيؤدي حتمًا إلى تهدئة الأوضاع في المنطقة، والقضاء على التوترات التي تشهدها من وقت لآخر، لا سيما في ظل تصاعد حدة الصراع بين الكيان الإسرائيلي والفلسطينيين.