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"حماس": الاحتلال رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة

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كشفت حركة "حماس"، في بيان، أن "الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة".

ولفتت إلى أن "رفض الاحتلال جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من الأسرى من نفس الفئة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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