"حماس": الاحتلال رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة

كشفت حركة "حماس"، في بيان، أن "الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة".
ولفتت إلى أن "رفض الاحتلال جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من الأسرى من نفس الفئة".
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