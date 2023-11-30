"حماس": الاحتلال رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة

كشفت حركة "حماس"، في بيان، أن "الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 أسرى من النساء والأطفال وجثامين 3 من ذات الفئة مقابل تمديد الهدنة".

ولفتت إلى أن "رفض الاحتلال جاء رغم تأكيدنا عبر الوسطاء أن هذا العدد هو كل ما توصلت له الحركة من الأسرى من نفس الفئة".