الإذاعة الإسرائيلية: مجلس الحرب أنهى اجتماعه دون قرار بخصوص تمديد الهدنة

أفادت اإذاعة الإسرائيلية، بأن "مجلس الحرب أنهى اجتماعه دون قرار بخصوص تمديد الهدنة". ولففت إذاعة إسرائيل عن مصادر بمجلس الحرب، إلى ان قائمة حماس للدفعة الجديدة من الأسرى لا تلبي المعايير المتفق عليها".

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