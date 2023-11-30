شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة الرئيس الأمريكي تشارك في (كوب 28) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن البيت الأبيض يوم الأربعاء، أن نائبة الرئيس الأمريكية كامالا هاريس ستحضر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) في دبي.

ومن المقرر أن تسافر هاريس إلى الإمارات من الجمعة إلى السبت، لتشارك في محادثات المناخ.

وسيحضر المؤتمر العشرات من ممثلي الحكومة الأمريكية الكبار من وزارات ووكالات مختلفة، من بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن وممثل الولايات المتحدة للمناخ جون كيري.

غياب بايدن

ولن يحضر الرئيس جو بايدن انطلاق المؤتمر اليوم الخميس، وفقًا لجدول رسمي من البيت الأبيض صدر يوم الأحد الماضي.

ولم يقدم البيت الأبيض بعد سببًا رسميًا لعدم حضور بايدن انطلاق قمة الأمم المتحدة السنوية للمناخ التي سيحضرها قادة عالميون آخرون.

وتُعد أكبر النقاط الخلافية هي ما إذا كان يمكن الاتفاق بالإجماع في نهاية المطاف على التوقف عن استخدام الفحم والنفط والغاز.