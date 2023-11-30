وفاة وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر

توفي وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.
وأعلنت مؤسسة "كيسنجر أسوشيتس" في بيان، الخميس، عن وفاته، وقالت إنه توفي في منزله في ولاية كونيتيكت.
وقالت المؤسسة الاستشارية في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون، وجيرالد فورد، وأدى دورا دبلوماسيا بارزا خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".
وظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين.
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