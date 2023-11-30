وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هينري كيسنجر عن عمر 100 عام

أعلنت "مؤسسة كيسنجر"، وفاة وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، والذي كان شخصية رئيسية في دبلوماسية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر يناهز 100 عام.

وجاء في بيان للمؤسسة: "توفي هنري كيسنجر، عالم ودبلوماسي أمريكي محترم، اليوم في منزله في كونيتيكت".