شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة "هنري كيسنجر" ثعلب الدبلوماسية الأمريكية.. ماذا تعرف عنه؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام.

وأعلنت شركة وزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، اليوم الخميس، نبأ وفاته، وقالت إنه توفي في منزله في ولاية كونيتيك، وفقا لشبكة (سي إن إن) الأمريكية.

كيسنجر في سطور

هنري كيسنجر هو دبلوماسي أمريكي وسياسي بارز، وُلد في 27 مايو 1923 في فورتسبورغ بألمانيا، واشتهر بدوره البارز في السياسة الخارجية الأمريكية خلال فترة الحرب الباردة، وكان له تأثير كبير في العديد من الأحداث الدولية.

تميزت مسيرة حياته بالعديد من الإنجازات، إذ شغل مناصب مهمة، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي من عام 1973 إلى 1977 في إدارتي الرئيس ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد.

وكان له دور حيوي في الدبلوماسية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الصين والتسوية في فيتنام، وشهدت فترة إدارته أيضًا تطورات مهمة في العلاقات الدولية.

تشتهر مؤلفاته بتحليلها العميق للشؤون الدولية، ومن بين كتبه الشهيرة "دايبلوماسيا" الذي نُشر في عام 1994، ويستعرض فيه تاريخ الدبلوماسية العالمية.

بعد مغادرته الحكومة، أسس كيسنجر مؤسسة Kissinger Associates ، وهي شركة استشارية دولية، كما ظل نشطًا في السياسة العامة، وقدم المشورة إلى العديد من الرؤساء الأمريكيين.

جائزة نوبل للسلام

حصل هنري كيسنجر على جائزة نوبل لجائزة نوبل في السلام عام 1973 بسبب دوره في التفاوض لحل الصراع في فيتنام، إذ شارك في التحضير لاتفاقية باريس عام 1973 بين الولايات المتحدة وشمال فيتنام، والتي أسهمت في إنهاء الحرب الفيتنامية.

وشاركه في الجائزة لي دوك ثو رئيس وزراء جمهورية فيتنام الديمقراطية.

وأثار حصوله على الجائزة الجدل بشأن معايير منح الجائزة ودورها في تكريم السلام والجهود الدبلوماسية، إذ كان لكيسنجر دور في الحرب، فقد كان جزءًا من إدارة نيكسون التي شنت الحرب في فيتنام وضربت فيتنام الشمالية والجنوبية.

وتزامن حصوله على الجائزة مع الانتقادات الشديدة للدور الأمريكي في حرب فيتنام، والتدخل الأمريكي في الشؤون الدولية.