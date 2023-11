شكرا لقرائتكم خبر عن دبي.. "كوب 28" يجمع قادة العالم لمواجهة أزمة المناخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينطلق اليوم الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 28) في دبي، وتوافد قادة العالم إلى دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات محادثات المناخ التي تستمر أسبوعين.

وسيناقش ممثلون من نحو 200 دولة كيفية احتواء أزمة المناخ، ومن المتوقع أن يشارك نحو 70 ألف شخص في فعاليات المؤتمر، ما يجعل الاجتماع أكبر مؤتمر مناخي على الإطلاق.

اتفاق باريس للمناخ 2015

ومن المقرر أن يقيّم المشاركون تنفيذ اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 للمرة الأولى.

ودعا ذلك الاتفاق إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري من أجل تجنب تجاوز نقاط التحول الخطيرة ذات العواقب التي لا رجعة فيها، وتجنب العواقب الأكثر كارثية لتغير المناخ.

وأكبر نقطة خلاف في "كوب 28" هي ما إذا كان يمكن الاتفاق بالإجماع على التوقف عن استخدام الفحم والنفط والغاز في نهاية المطاف.

ومعظم الدول متخلفة في مكافحة كارثة المناخ الوشيكة، ولا يمكن تحقيق هدف 1.5 درجة المتفق عليه في باريس مع خطط حماية المناخ الحالية.

ووفقًا لتقرير جديد للأمم المتحدة، يتجه العالم نحو زيادة تصل إلى 2.9 درجة مقارنة بأوقات ما قبل الصناعة.

وتشير أحدث البيانات إلى أن درجة حرارة العالم ارتفعت بالفعل بنحو 1.1 درجة.