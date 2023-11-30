إعلام كوريا الشمالية الرسمي: العواقب الوخيمة ستكون بانتظار سيئول بعد تعليقها الجزئي للاتفاقية العسكرية

انتقد إعلام كوريا الشمالية الرسمي جارتها كوريا الجوبية بسبب تعليق الأخيرة الجزئي لاتفاقية خفض التوتر العسكري لعام 2018، موضحة أنّ سيئول "سحبت دبوس الأمان الأخير بيديها".

ويأتي هذا بعدما علّقت سيئول جزئيا الاتفاقية العسكرية الشاملة احتجاجا على إطلاق بيونغ يانغ قمرا صناعيا للاستطلاع العسكري.

وقد صرحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنها ستستعيد جميع التدابير العسكرية التي توقفت بموجب الاتفاقية، لافتة إلى أنّه "من الواضح" أن "العواقب الوخيمة" ستكون في انتظار سيئول، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الكورية الشمالية أعلنت أنها "لن تلتزم أبدا" بالاتفاقية.

وانتقدت وكالة الأنباء الشمالية أيضًا حكومة الرئيس الكوري يون سيوك-يول بسبب إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة واليابان كجزء من تعاونهما الأمني الثلاثي المتنامي.