مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار عند مدخل القدس

زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي، أنّه قُتلت إسرائيلية وأصيب 7 آخرين في عملية إطلاق النار عند مدخل القدس.

من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّه "هناك قتيلة و8 مصابين إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين تم قتلهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس".

وكانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية، عن مقتل مسلحين اثنين أطلقا النار عند مدخل مستوطنة راموت بالقدس وأصابا عددا من الإسرائيليين.