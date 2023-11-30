مقتل إسرائيلية وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار عند مدخل القدس

زعمت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن الإسعاف الإسرائيلي، أنّه قُتلت إسرائيلية وأصيب 7 آخرين في عملية إطلاق النار عند مدخل القدس.
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّه "هناك قتيلة و8 مصابين إسرائيليين بهجوم نفذه 3 فلسطينيين تم قتلهم عند المدخل الشمالي الغربي للقدس".
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