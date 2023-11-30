الحشيمي التقى فياض وأطلعه على المعاناة التي تعيشها قرى البقاع الأوسط بسبب انقطاع المياه

زار النائب بلال الحشيمي وزير الطاقة والمياه في حكومة تصرف الأعمال وليد فياض، وأطلعه على "المعاناة التي تعيشها قرى البقاع الأوسط بمعظمها: تعلبايا وسعدنايل وجلالا ومكسة وجديتا وشتورة، بسبب الانقطاع الدائم للمياه منذ مدة طويلة".

وأوضح الحشيمي، في بيان، أن "المشكلة تكمن في أن شبكة المياه الجديدة الموجودة في تعلبايا غير موصولة إلى المنازل. أما تلك القديمة فالمياه فيها تذهب هدرا على الأرض نظرا إلى اهترائها واختلاطها بمياه المجاري".

وطالب وزير الطاقة بالسعي إلى "إيجاد الحلول سريعا، نظرا إلى حاجة المواطنين الملحة في هذه المناطق إلى المياه"، مبديا "استعداده وأبناء المنطقة إلى المساهمة في تكاليف تشريك الأنابيب وتأمين عودة المياه إلى المنازل في أسرع وقت ممكن".