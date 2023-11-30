أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "مع تجدد الهدنة الانسانية لوقف إطلاق النار يوما اضافيا لا يزال الهدوء المشوب بالترقب والحذر الشديدين يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان يخرقه بشكل شبه متواصل لطائرات الاستطلاع التجسسية نوع ام كا فوق مزارع شبعا ومنطقة حاصبيا امتدادا حتى أجواء البقاع الغربي واقليم التفاح وخاصة فوق تلال عرمتى ميذون وجبل الريحان".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": طائرات استطلاع إسرائيلية تحلق فوق مزارع شبعا وحاصبيا والبقاع الغربي واقليم التفاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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