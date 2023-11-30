شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 13 شخصا تسمموا بأول أكسيد الكربون في أكبر مدن قازاخستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة الطوارئ بمدينة ألما اتا أكبر مدن قازاخستان، أن 13 شخصًا لقوا حتفهم جراء حريق اندلع بنزُل اليوم الخميس.

وفي ساعة مبكرة اندلع الحريق من صباح اليوم في مبنى من ثلاثة طوابق يوجد بأول مستويين منه 72 نزيلا.

ضحايا الحرائق في قازاخستان

وتوفي الضحايا نتيجة التسمم بأول أكسيد الكربون، فيما تمكن الباقون وعددهم 59 من مغادرة المبنى.

وقبل نحو شهر شهدت قازاخستان أسوأ حادث منجم في تاريخها إذ أدّى الانفجار في منجم لشركة "أرسيلور ميتال"، إلى مقتل 45 من عماله.

حوادث المناجم في قازاخستان

وهذا الحادث المنجمي يعد الأكثر حصدًا للأرواح في تاريخ قازاخستان، فيما حذرت حينها فرق الإنقاذ من أن فرص العثور على ناجين "ضئيلة جدا" بسبب نقص التهوية في المنجم.

هذا بالإضافة إلى القدرة المنخفضة لأجهزة التنفس في حالات الطوارئ لعمال المنجم، وقوة الانفجار على امتداد كيلومترين.