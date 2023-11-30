شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 40% من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام للناتو ولو على حساب الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب 40% من المشاركين في استطلاع حديث للرأي في أوكرانيا عن تأييدهم لمساعي البلاد لنيل عضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حتى ولو كان ذلك يعني بقاء المناطق التي تحتلها روسيا بشرق أوكرانيا خارج الحلف العسكري الغربي.

وبحسب نتائج المسح الذي أجرته عبر الهاتف مؤسسة "ريتينج" لاستطلاعات الرأي، على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الحاليّ، وشمل 1000 شخص، قال 40% من المشاركين إنهم يؤيدون تمامًا، أو إلى حد كبير، الانضمام للناتو، بالمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية حاليًا.

تراجع تأييد الانضمام للحلف

ووفق لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، كشف الاستطلاع تراجع التأييد للانضمام للحلف بين الأوكرانيين من 83% في يوليو الماضي، إلى 77%، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في مارس عام 2022، بعد فترة قصيرة من انطلاق الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وذكرت بلومبرج أن مجلس الناتو-أوكرانيا عقد اجتماعًا في بروكسل يوم الأربعاء، للمرة الأولى على مستوى وزراء الخارجية، في مسعى لتعزيز العلاقات بين الجانبين، ولدعم أوكرانيا في إعادة بناء قدراتها الأمنية والدفاعية.

وزار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي مقر الحلف في العاصمة البلجيكية الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي لبلاده في فبراير 2022، في الوقت الذي تحول فيه تركيز الحلفاء في الغرب إلى الصراع في الشرق الأوسط.