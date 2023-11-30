شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الحرب لا تلوح في الأفق.. روسيا تزيد إنتاج المسيرات القتالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل روسيا على زيادة الإنتاج المحلي من الطائرات المسيرة القتالية، إحدى أهم أسلحتها، فضلًا عن زيادة تصنيع مواد عسكرية أخرى، فيما تدخل حرب الكرملين في أوكرانيا شتاءً ثانيًا دون نهاية تلوح في الأفق.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه على الرغم من عدم توافر بيانات عامة بشأن عدد الطائرات المسيرة التي يجري إنتاجها على وجه التحديد، فقد أظهرت إحصاءات رسمية زيادة سنوية بنسبة نحو 80% في إنتاج معدات التحكم عن بعد خلال الشهور القليلة الماضية، بما في ذلك تلك المستخدمة في توجيه المسيرات القتالية.

وأظهرت بيانات نشرتها خدمة الإحصاءات الاتحادية اليوم الخميس، أن الإنتاج في هذه الفئة، المدرجة تحت "أهم أنواع المنتجات" في التقرير، زادت بنسبة 33% في أكتوبر مقارنة بالعام الماضي.

روسيا تسيطر على قرية في دونيتسك

وأعلن الجيش الروسي أنه فرض سيطرته على قرية أخرى في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو يوم الأربعاء، إن القوات الروسية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على قرية أرتيوموفسك، المعروفة باسم خروموف في أوكرانيا، بدعم من الطيران والمدفعية.

وتمثل السيطرة على القرية تراجعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، التي تشن هجومًا مضادًا شرقي البلاد لتحرير المناطق التي تحتلها القوات الروسية.