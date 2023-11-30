شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب": المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى ودعم للمسار الديمقراطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني على كل مواطن، وتعد إسهامًا هامًا في العملية الديمقراطية، إذ أنها تساهم في تشكيل المشهد السياسي المصري.

ودعا "هاشم" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على المشاركة الإيجابية في التصويت والإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، انطلاقًا من دور مصر الرائد ومكانتها بين الشعوب، ورفع الوعي التثقيفي والسياسي، للمشاركة في العملية الديمقراطية التي تشهدها الدولة المصرية لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الإقبال بكثافة على اللجان سيُظهر مصر بصورة مشرفة أمام العالم، وسيرسل برسالة إلى العالم أجمع بأن الشعب المصري يقف خلف دولته وقيادته السياسية في وجه المخاطر التي يتعرض لها الوطن، وسعيًا من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع المصريين.

وشدد النائب سامي هاشم، على أهمية وضرورة المشاركة الايجابية وخاصة بين الشباب باعتبارهم مستقبل الوطن، ولما له من نفع على الدولة من أجل الوقوف صفا واحدًا، ويداً بيد في مواجهة كل الصعوبات والتحديات الراهنة للنهوض بمصر والوطن من أجل دعم الاستقرار والأمن.