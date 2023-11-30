شكرا لقرائتكم خبر عن انزل شارك.. وكيل "اتصالات النواب" تدعو للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة مارثا محروس، وكيله لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة في الانتخابات الرئاسية 2024 وممارسة الحق الدستوري في اختيار الرئيس الذي سيقود المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات ليس أمرا اختياريا إنما هو دور وطني ودستوري.

وقالت "محروس" في تصريحات خاصه لليوم السابع، في رساله لجموع المصريين: "انزل شارك .. الانتخابات فرصة حقيقية لتعبر عن رأيك .. انزل بصرف النظر عن من تختار .. من حقك تختار الرئيس اللي هيقدر يكمل الفترة القادمة، من حقنا نختلف لكي نتفق من أجل صالح البلد".

وأضافت وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري، والدور الحقيقي للمواطن أن يكون إيجابيا وصالحا وفاعلا في بلده، مشيرة إلي أن التخاذل سيجعل البلد بمفرده، بقولها : " صوتك مهم جدا، لو تخاذلنا سنجد الوطن يقف بمفرده".

وشددت مارثا محروس علي أن المشاركة الايجابية في الانتخابات تعني اختيار الأصلح لقياده البلاد من أجل مستقبل ابنائنا، حيث قالت : " أهمية المشاركة .. بكرة لأولادنا ولينا، والحلم اللي هنكمله في نهضة الدولة المصرية".