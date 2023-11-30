شكرا لقرائتكم خبر عن "حقوق إنسان النواب" تدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية فى انتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر والتي تعد أمرًا حيويًا وضروريًا في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

وقال "رضوان" في تصريحات صحفية اليوم، إن الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب المصري لتحديد مستقبلهم السياسي وتأثيرهم على القرارات الحكومية والسياسية التي تؤثر في حياتهم اليومية يعتبر الاقتراع في هذه الانتخابات واجبًا وحقًا لكل مواطن مصري، حيث تعكس المشاركة السياسية قوة الديمقراطية وتعزز الشفافية والشرعية السياسية في البلاد.

وأضاف " رضوان" أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز الشفافية والشرعية السياسية في مصر، فعندما يشارك المواطنون في الاقتراع، يتمكنون من اختيار المرشح الذي يعتقدون أنه يمثل أفضل مصلحتهم ويملك القدرة على تنفيذ الخطط والبرامج التي تلبي احتياجاتهم، مما يعزز الشفافية والشرعية السياسية من خلال إرادة الشعب المعبر عنها بشكل حر وديمقراطي.

وتابع "رضوان": مصر تشهد حاليًا تحديات إقليمية ودولية كبيرة، ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يجب أن يكون هناك استقرار سياسي واقتصادي قوي، لافتا إلي أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تعزز هذا الاستقرار من خلال تعزيز الشرعية والقدرة على اتخاذ القرارات السياسية المناسبة. وبالتالي، يتم تعزيز الثقة في الحكومة والاقتصاد، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية".

ونوه رضوان، إلي أن مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، ولها تأثير كبير على القرارات الدولية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية تمنح المصريين الفرصة لتحديد ممثلهم السياسي الذي يمكنه التأثير على القرارات الدولية التي تؤثر في مصر والمنطقة بشكل عام وبالتالي، يتم تعزيز الصوت المصري وتعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد.

وأشار طارق رضوان، إلي أنه من خلال المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، يمكن للمواطنين المصريين أن يعبروا عن آرائهم ومواقفهم ويدافعوا عن حقوقهم وحرياتهم فالمشاركة السياسية تعزز الاستقلالية وتعطي الفرصة للمواطنين للمطالبة بالتغيير والإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، وبالتالي، يتم تعزيز الديمقراطية وتحسين جودة الحياة في مصر.

واختتم رضوان، حديثه بالتأكيد علي أن المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية في مصر ذات أهمية كبيرة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، فهي تعزز الشفافية والشرعية السياسية، وتعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي، وتؤثر على القرارات الدولية، وتعزز الاستقلالية وحقوق الإنسان. لذا، يجب على المواطنين المصريين الاستفادة من هذه الفرصة للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية وتحقيق تغيير إيجابي ومستدام في البلاد.