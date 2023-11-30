مستشار نتانياهو: الهدنة ستُمدد كل يوم تطلق فيه "حماس" سراح 10 أسرى أحياء

أكّد مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في حديث لقناة "سي إن إن"، أنّ "الهدنة ستُمدد كل يوم تطلق فيه "حماس" سراح 10 أسرى أحياء".
ولفت إلى أنّه "لا يزال هناك ما لا يقل عن 140 أسيرًا داخل غزة".
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