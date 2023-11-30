ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد عملية إطلاق النار في القدس، أنّ "كل مسلّحي حركة "حماس" هم في عداد الموتى في القدس وغزة والضفة وفي كل مكان، وسنواصل توزيع السلاح على الإسرائيليين".
وكان قد ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنّ "من نفّذ هجوم القدس نشطاء من "حماس" والحركة تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك".
وشدد على "أنني أدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط 3 قتلى في الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.
من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مفذَي العملية هم شقيقان فلسطينيان وتم قتلهما عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو بعد هجوم القدس: كل مسلحي "حماس" بعداد الموتى وسنواصل توزيع السلاح على الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.