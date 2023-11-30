نتانياهو بعد هجوم القدس: كل مسلحي "حماس" بعداد الموتى وسنواصل توزيع السلاح على الإسرائيليين

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعد عملية إطلاق النار في القدس، أنّ "كل مسلّحي حركة "حماس" هم في عداد الموتى في القدس وغزة والضفة وفي كل مكان، وسنواصل توزيع السلاح على الإسرائيليين".

وكان قد ذكر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنّ "من نفّذ هجوم القدس نشطاء من "حماس" والحركة تتحدث معنا بلسانين ويجب ألا نسمح بذلك".

وشدد على "أنني أدعو الإسرائيليين إلى حمل سلاحهم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن سقوط 3 قتلى في الهجوم المسلح عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.

من جانبها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مفذَي العملية هم شقيقان فلسطينيان وتم قتلهما عند المدخل الشمالي الغربي للقدس.