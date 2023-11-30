بلينكن التقى الرئيس الإسرائيلي: الهدنة بغزة تؤتي ثمارها ونأمل أن تستمر

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، أن "الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس تؤتي ثمارها في ظل إطلاق سراح المحتجزين في القطاع ودخول المساعدات الإنسانية".

ولفت بلينكن، خلال لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تل أبيب، الى أن "هذه العملية مهمة ونأمل في استمرارها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تدعم إسرائيل بشدة في حقها في الدفاع عن نفسها وسعيها لضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر مجددا".

وأضاف "يسعدني أن أرى أميركيا آخر من بين الرهائن المفرج عنهم في غزة، لقد أثبت وقف القتال نجاحًا في تأمين حرية الرهائن وفي إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ونريد أن نرى استمراره".