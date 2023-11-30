إطلاق صفارات إنذار في الجليل الأعلى والجيش الإسرائيلي يحذّر من تسلّل طائرة مسيّرة من لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي تحذيرًا من تسلل طائرة مسيّرة من لبنان، بحسب زعمه.
بدورها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى.
ورغم الهدوء في الحدود اللبنانية الجنوبية، فقد أقدم الجيش الإسرائيلي يوم أمس، واثناء تواجد دوريه لمخابرات الجيش اللبناني قرب "تلة هرمون" خراج بلدة يارون بالقرب من الحدود، على اطلاق رشقات نارية فوق الدورية لترهيبهم وابعادهم.
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