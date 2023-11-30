هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي، بأنّ "إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار".

وتأتي هذه الأنباء بعد تمديد الهدنة الحالية في قطاع غزة ليوم إضافي، وبعد اجتماعات في الدوحلة ضمّن رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

ووصل وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم إلى تل أبيب، بهدف الدفع نحو استمرار الهدنة.