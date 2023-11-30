أفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر سياسي، بأنّ "إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار".
وتأتي هذه الأنباء بعد تمديد الهدنة الحالية في قطاع غزة ليوم إضافي، وبعد اجتماعات في الدوحلة ضمّن رئيس الموساد ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
ووصل وزير خارجية أميركا أنتوني بلينكن في وقت سابق من اليوم إلى تل أبيب، بهدف الدفع نحو استمرار الهدنة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر سياسي: إسرائيل أصبحت قريبة من نهاية الصفقة الحالية ووقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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