أكّد رئيس هيئة الأركان العامة الإيراني اللواء محمد باقري، في اتصال هاتفيّ مع وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الاستعداد "لتعزيز العلاقات العسكرية بين إيران والسعودية"، مشيرًا إلى "أننا نرحّب بتعزيز العلاقات مع القوات المسلحة الإيرانية".
بدوره، ذكر وزير الدفاع السعودي "أننا نرحّب بتعزيز العلاقات مع القوات المسلحة الإيرانية".
ويأتي هذا الاتصال بعد يومين من توجيه الحرس الثوري الإيراني تحذيرًا عبر مسيّراته لحاملة طائرات أميركية دخلت مياه الخليج.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان الإيراني لوزير الدفاع السعودي: مستعدون لتعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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