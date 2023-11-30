"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترالات دير كوشه والباروك ووادي خالد

أعلنت "أوجيرو" على منصة "إكس"، أن عطلاً طرأ على سنترالات دير كوشه والباروك ووادي خالد بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة، حيث تعمل فرقها على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.

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