فيــديو .. لحظة إطلاق النار بأحد شوارع القدس ومقتل 3 وإصابة 11

الشارقة - اميمة ياسر - أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 شخصا بجروح متوسطة وخطيرة في عملية إطلاق نار، بالقرب من حي راموت بالقدس.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن "مسلحين ببندقيتي M-16 وصلا إلى مفترق جفعات شاؤول على طريق الخروج من القدس الساعة 07:40، وبدأ بإطلاق النار على المدنيين في محطة للحافلات. وقام جنديان ومدني كانا في مكان قريب بتحييدهما".

وأغلقت الشرطة مكان الهجوم وبدأت بإجراء المسح لاستبعاد تورط أشخاص آخرين، فيما يتم إجراء تحقيق أولي في الحادث.

وقالت قناة i24 news، إن 8 أشخاص أصيبوا بالعملية، بينهم إثنين في حالة خطرة.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، "أطلق مسلحان النار على محطة للحافلات عند مدخل المدينة. وتم إطلاق النار على عليهما، مما أدى إلى مقتلهما على الفور".

وأعلن مدير عام نجمة داود الحمراء أن عدد القتلى في الهجوم الذي وقع في القدس ارتفع إلى ثلاثة، بينهم فتاة تبلغ من العمر 24 عاما، وامرأة تبلغ من العمر 60 عاما، ورجل يبلغ من العمر 70، بالإضافة إلى جرح 11 آخرين.

وقد تفقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير موقع تنفيذ العملية، متهما حركة "حماس" بتنفيذ العملية، وداعيا المستوطنين إلى حمل السلاح.

وقال بن غفير: "لقد بادرت حماس إلى تنفيذ الهجوم هذا الصباح ويجب ألا نسمح لها بالتحدث إلينا بصوتين: صوت لوقف إطلاق النار وصوت آخر للإرهاب"، مشددا على أن "هذا الحادث يثبت مرة أخرى مدى ضرورة عدم إظهار الضعف".