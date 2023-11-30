انت الان تتابع خبر قضية منتظر ماجد تقلق الجماهير العراقية.. هل اختار اللاعب تمثيل السويد؟ والان مع التفاصيل

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم استبعاد جناح هاماربي السويدي منتظر ماجد من القائمة الأولية التي سيتم اختيارها للمشاركة في بطولة أمم آسيا التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة مطلع العام الجديد.وذكر مصدر مطلع في اتحاد كرة القدم لصحيفة "الصباح" الرسمية، إنَّ لجنة المغتربين أكملت في وقت سابق اصدار جميع الأوراق الثبوتية للاعب منتظر ماجد، كما أن اللجنة تسلمت قبل يومين من مقر السفارة العراقية في ستوكهولم جواز السفر العراقي الخاص باللاعب.

وأشار إلى أنَّ الاتفاق الأولي مع اللاعب وعائلته كان يتضمن إكمال الأوراق الثبوتية ومن ثم الشروع بعملية نقل الملف من الاتحاد السويدي الى الاتحاد العراقي ليكون متاحاً لتمثيل منتخباتنا الوطنية في الاستحقاقات الرسمية المقبلة، لكن اللجنة فوجئت برفض ماجد الشروع بعملية نقل الملف من دون الكشف عن الأسباب الحقيقية للرفض.

وأضاف أن مساعي الاتحاد لن تتوقف عند هذا الحد وستكون له محاولات أخرى من اجل اقناع اللاعب بالعدول عن قراره، لاسيما أنه موهبة رائعة يتوقع لها تقديم الإضافة الكبيرة مستقبلاً.

وبحسب المصدر، فان المدرب الاسباني خيسوس كاساس أبدى انزعاجه بسبب رفض اللاعب الشروع بعملية نقل الملف، وقرر إثر ذلك التصرف باستبعاد منتظر ماجد بشكل رسمي من القائمة الأولية التي سيتم إرسالها إلى الاتحاد الآسيوي لغرض المشاركة في نهائيات القارة في قطر منتصف كانون الثاني المقبل.

أخبار سارة في قضية منتظر ماجد

واليوم الخميس 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، تدخل رئيس اتحاد الكرة العراقي، عدنان درجال، وتواصل مع مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، وطلب منه التدخل بشكل شخصي لحل الإشكالية بين الطرفين، على خلفية استياء كاساس من طلبات منتظر ماجد، في الاتصال الهاتفي الذي جمعهما مؤخرًا، بحسب winwin.

وكان المدرب الإسباني قد اتصل باللاعب منتظر ماجد، ذي الـ 18 ربيعًا، بغية معرفة إمكانية إدراجه ضمن القائمة الأولية للمنتخب العراقي المشارك في بطولة كأس آسيا "قطر 2023"؛ لكن الحوار لم يكن إيجابيًّا، بسبب مطالبته بضمان إشراكه أساسيًّا في المنتخب العراقي بكأس آسيا كونه سيُفرّط في فرصة تمثيل المنتخب السويدي مستقبلًا واللاعب اشترط أيضًا عدم تمثيل المنتخب الأولمبي العراقي في المستقبل كون عمره يسمح له بالمشاركة مع المنتخب العراقي تحت 23 عامًا.

ووفقاً لـwinwin، فان هناك اتصالات مباشرة جمعت اتحاد الكرة العراقي ووالد اللاعب، بعد أن صرّح الأخير بإمكانية موافقة نجله على تمثيل العراق بدلًا من السويد.

والمقربين من اللاعب أكدوا وجود أخبار سارة ستظهر في الساعات المقبلة، في إشارة إلى إعلان ماجد الموافقة على تمثيل منتخب بلده الأم في كأس آسيا المقبلة.

ومؤخراً حاولت مواقع سويدية مختصة بالشأن الرياضي التواصل مع منتظر شخصياً، لكنه رفض التعليق على الأمر، إلا أن والده رد برسالة نصية كتب فيها، "يرفض منتظر التعليق على الأمر، ولا يوجد شيء رسمي لغاية اللحظة.