انت الان تتابع خبر فيديو قد لا تستطيع مشاهدته.. اسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية حامل أمام أطفالها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، المستوطن المتطرف وهو يباغت السيدة من ظهرها واعتدى عليها بوحشية أمام أطفالها. حاولت السيدة، الدفاع عن نفسها، إلا أن القاتل وجّه لها عدة طعنات قاتلة ما أدّى إلى استشهادها في وقت لاحق.

استشهاد طفلين قنصا في جنين

وتأتي هذه الواقعة المأساوية، بعد أخرى مشابهة وقعت يوم الأربعاء، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية. وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وهما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما). وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم، كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.