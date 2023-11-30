انت الان تتابع خبر فيديو قد لا تستطيع مشاهدته.. اسرائيلي يطعن سيدة فلسطينية حامل أمام أطفالها والان مع التفاصيل
حاولت السيدة، الدفاع عن نفسها، إلا أن القاتل وجّه لها عدة طعنات قاتلة ما أدّى إلى استشهادها في وقت لاحق.
استشهاد طفلين قنصا في جنين
وتأتي هذه الواقعة المأساوية، بعد أخرى مشابهة وقعت يوم الأربعاء، حيث استشهد طفلان فلسطينيان قنصاً برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالي الضفة الغربية.
وأظهرت مقاطع مصورة لحظة قنص جنود الاحتلال الطفلين في محيط مخيم جنين، وهما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).
وبيّن مقطع مصور تعرض أحد الطفلين الشهيدين لإطلاق نار خلال وجوده أمام منزل عائلته في شارع البساتين بالمخيم، كما بيّنت صور التقطتها كاميرات مراقبة تعرض الطفل الآخر لإطلاق نار خلال وجوده في الشارع نفسه.
مقتل 3 إسرائيليين في عملية القدس
وفي رد على ما يبدو على هذا الإجرام، نفذ شقيقان فلسطينيان عملية إطلاق نار في مدينة القدس، ما أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة ستة آخرين.
وكشفت تحقيقات أولية أن الهجوم كان مشتركا بين عملية دعس وإطلاق نار، ومنفذيه قدما من القدس الشرقية.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن الحاخام إليمالك واسرمان عميد المحكمة الحاخامية في أشدود من بين قتلى عملية إطلاق النار بالقدس اليوم.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن منفذي الهجوم أسيران سابقان ينتميان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهما من قرية صور باهر جنوب القدس.