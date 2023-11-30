شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 ملايين يورو مساعدات أوروبية لضحايا الفيضانات في 3 دول إفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت المفوضية الأوروبية، عن تخصيص تمويل إضافي للمساعدات الإنسانية بقيمة 3.5 ملايين يورو للمتضررين من الفيضانات المدمرة في الصومال وإثيوبيا وكينيا.

ومن بين هذا الرقم، سيخصص مليوني يورو إلى الصومال لدعم تقديم المساعدات الطارئة للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات الحالية، وخاصة على طول حوض نهر جوبا.

البلاد المتضررة من الفيضانات المدمرة

ويأتي هذا إضافة إلى مبلغ 5.5 ملايين يورو الذي خُصص مؤخرًا للبلاد في شكل مساعدات إنسانية للأشخاص الأكثر تضررًا من الفيضانات المرتبطة بظاهرة النينيو والنزوح القسري بسبب الصراع.

كما سيخصص مليون يورو لدعم الشركاء الإنسانيين الموجودين بالفعل في المناطق المتضررة من الفيضانات في إثيوبيا.

تنقية المياه ومعالجتها

وسيقدم الدعم بشكل أساسي من خلال التحويلات النقدية متعددة الأغراض، وتوزيع المأوى والمواد الأساسية، بما في ذلك تنقية المياه ومعالجتها.

وخصصت 500 ألف يورو لهذا الغرض في كينيا، إذ أثرت الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية بشكل خاص على المناطق التي تعرضت في السابق لجفاف شديد، أي الجزء الشمالي الشرقي من البلاد.