بينهم حاخام.. مقتل وإصابة 16 إسرائيلياً في عملية إطلاق نار بالقدس

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب 16 إسرائيلياً، اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار بالقدس الغربية، وفقا لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت شرطة الاحتلال في بيان، نقلته وكالة "الأناضول"، إن 3 إسرائيليين قتلوا وأصيب 13 آخرين، بينهم 3 بجروح خطيرة، في إطلاق نار في القدس الغربية.



وأضافت: "أصيب 16 شخصا بينهم 3 مدنيين تم الإعلان عن وفاتهم، ونقل بقية الجرحى بمن فيهم 3 بحالة خطرة لتلقي العلاج".



وأشارت إلى أن منفذي الهجوم من سكان القدس الشرقية، دون مزيد من التفاصيل.



ولفتت إلى أن التحقيق الأولي كشف أن فلسطينيين إثنين "وصلا إلى المنطقة صباح اليوم في سيارة مسلحين بأسلحة M 16 ومسدس، وفي مرحلة ما بدأوا بتنفيذ هجوم إطلاق النار على المدنيين، حيث تم تحييدهما على الفور".



وفي وقت لاحق أعلنت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن من بين القتلى الحاخام إليمالك فاسرمان، عميد المحكمة الحاخامية في أشدود (جنوب).



من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية إن منفذا عملية إطلاق النار في القدس الغربية، الخميس، شقيقان وأسيران سابقان ينتميان لحركة "حماس".



وأوضحت الهيئة إن المنفذين هما الشقيقان مراد (30 عاما) وإبراهيم نمر (38 عاما)، من سكان بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.



وأضافت أن مراد كان قد اعتقل في الفترة ما بين العامين 2010 و2020، في حين أن إبراهيم اعتقل في العام 2014.



وأشارت إلى أن "كلاهما اعتقلا بتهمة القيام بنشاطات معادية"، وزعمت أنهما ينتميان لحركة "حماس".



ولم يصدر بيان من حركة حماس حول العملية، كما لم تعلق على المزاعم الإسرائيلية بشأن علاقة منفذي العملية بالحركة.