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الطماطم بـ 7 جنيهات والموز بـ 15.. أسعار الخضار والفاكهة في سوق السيل بأسوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

شهدت حركة البيع والشراء بأسواق محافظة أسوان، اليوم الخميس، إقبالا كبيرا من المواطنين وخاصة على الخضار والفاكهة.

وتفاوتت أسعار الخضار والفاكهة داخل سويقة السيل بمدينة أسوان، فالطماطم بلغ سعر الكيلو من 5- 7جنيهات، والبطاطس من 15- 17 جنيه، والخيار 10جنيهات، والبصل 25جنيه، والليمون الكيلو 10 جنيهات، والفلفل 5 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والملوخية 10 جنيهات للكيلو، البامية 40 جنيها، والكرنب الصغيرة بـ 5 جنيهات والكبيرة بـ 10 جنيهات.

أما أسعار الفاكهة فتراوحت في البرتقال من 15- 20 جنيها، والفراولة 25- 30 جنيها، والموز 15 جنيها للكيلو، والجوافة 15 جنيها، العنب من 15 إلى 20 جنيها.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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