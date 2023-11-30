اقتصادية قناة السويس تطلق حملتها الترويجية في جناحها بـ COP28

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، عن إطلاق حملتها الترويجية للعام المالي 2023/2024، وذلك على مختلف المنصات الإعلامية محلياً ودولياً، تزامناً مع مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ COP28 المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جناحها بالمنطقة الخضراء داخل Energy transition hub.

ووفقا لبيان من الهيئة اليوم الخميس، تسلط الحملة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الضوء على مجهوداتها في القطاعات الصناعية واللوجستية والموانئ، كما تؤكد على أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم المميزات التنافسية لدى المنطقة الاقتصادية نظراً لاهتمامها بالتدريب والتأهيل الفني للعمالة في مختلف المشروعات، وتؤكد رسائل الحملة الترويجية على جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تتمتع به من حوافز استثمارية، وبنية تحتية عالمية وشبكة طرق وأنفاق عملاقة يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية، مما جعل منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.

وصرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن مشاركة الهيئة في قمة COP28 جاءت لجذب مزيد من الاستثمارات، للبناء على ما تم من إنجازه في ملف إنتاج الوقود الأخضر وبدأ منح رخص تموين السفن بالوقود الأخضر بموانئ المنطقة الاقتصادية، وتستهدف كذلك استعراض جهود المنطقة الاقتصادية الداعمة لشركائها في النجاح للوصول إلى منتجات خضراء تتناسب مع المواصفات العالمية وتحقق التنمية المستدامة.

وأضاف وليد جمال الدين، أن الحملة الترويجية التي انطلقت بدولة الإمارات بالتزامن مع قمة المناخ تستعرض جاهزية المنطقة الاقتصادية والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية الذي قدم قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي، وجعل منها وجهة الاستثمار الأمثل والمسار المتكامل لخطوط التجارة العالمية، وجزءً من خطط التوسع لمختلف المصنعين حول العالم.

والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتواجد بجناح مع شركائها من المطورين الصناعيين بالمنطقة الخضراء، وذلك إلى جانب المشاركة في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء من خلال حلقة نقاشية عن خطوات المنطقة الاقتصادية وجهودها في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتوفير بيئة عمل مستدامة.