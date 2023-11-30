افتتاح مقر مبادرة "حياة كريمة" بجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

افتتح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منفذ مؤسسة "حياة كريمة" داخل الجامعة بهدف التعريف بالبرامج والتدريبات التي تقدمها المؤسسة في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية بما يحقق التنمية المستدامة.

وشهد رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات ملتقى تعزيز قيم العمل التنموي الذي عقد بمجمع الفنون والثقافة بالتعاون بين قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة حياة كريمة، تحت ريادة الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

وأكد الدكتور السيد قنديل، أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المبادرات الرئاسية التي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2019، متوجها بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال: إنه شرف لجامعة حلوان استضافة منفذ من منافذ مبادرة إنسانية كمبادرة حياة كريمة تهدف لتطوير القرى الأكثر احتياجا.

وشدد على أهمية مشاركة الجميع في نجاح مثل هذه المبادرات الإنسانية والاجتماعية، خاصة من قبل طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، كونهم خط الدفاع الأول في نشر الوعي وتقديم المساعدة داخل مجتمعاتهم.

وأعلن عن رغبة الجامعة في إطلاق مشروع مشترك مع "حياة كريمة" يهدف لوضع لوحة داخل كل منزل بتلك القرى، ونأمل أن يكون فى كل قرية متحف لتجسيد صور الشخصيات والرموز الوطنية المصرية إسهامًا في نشر الوعي بتاريخ وأبطال مصر.

وأوضح "قنديل" أن جامعة حلوان أولت المبادرة اهتمامًا خاصًا منذ انطلاقها، حيث قامت بتنظيم العديد من القوافل التنموية والتوعوية إلى بعض القرى الأكثر احتياجا كما ساهمت بفاعلية في محو الأمية، مؤكدا أن القيم التي تنص عليها كافة الأديان هو أن يكون الشخص نافع، وتقديم المنفعة للبشرية، حيث ان من متطلبات جامعة حلوان وأهدافها الرئيسية هو الدور المجتمعى والخدمة العامة.

وشاركت جامعة حلوان بقوة في أنشطة المبادرة منذ انطلاقها وحتى الآن حيث نظمت الجامعة العديد من القوافل التنموية المتكاملة والتى شملت جميع تخصصات كليات الجامعة، كما ساهمت الجامعة فى مبادرة محو أمية.