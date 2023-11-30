وزير العمل: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه حسن شحاتة، وزير العمل، مكاتب التمثيل العمالي في الخارج، التابعة للوزارة بتكثيف الجهود والتواصل المُستمر مع العمال المصريين بالخارج، بالتعاون والتنسيق مع السفارات والقُنصليات المصرية؛ لتوعيتهم وإرشادهم نحو المُشاركة والإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، التي ستنطلق بالخارج يوم غدِ الجمعة، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وتستمر لمدة ثلاثة أيام في 137 مقرًا انتخابيًا في 121 بلد حول العالم.

وقال شحاتة، وفق بيان للوزارة الخميس، إن المُشاركة واجب وطني وحق دستوري، واستحقاق يَكفُله الدستور والقانون للمواطن المصري في الداخل والخارج، مُوضحًا أن 9 مكاتب تمثيل عمالي تابعة للوزارة بالخارج يعمل في نِطاق تواجُدها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري تُقدم لهم جميع أوجه الحماية والرعاية وتُحافظ على حقوقهم وتوعيتهم بواجباتهم وتَضّمن لهم علاقة عمل متوازنة وعادلة مع أصحاب الأعمال.

وأضافت الوزارة، أنه تلقى المُلحقين العماليين رؤساء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج رسالة من الوزير؛ لتنفيذ 3 مهام خلال العملية الانتخابية أثناء التواصل وعلى مدار الـ 24 ساعة مع الوزارة وهي كالآتي:

1- موافاة إدارة التمثيل الخارجي التابعة للإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة بنتائج التنسيق مع أصحاب الأعمال؛ لتمكين العمالة المصرية من المشاركة في العملية الانتخابية.

2- استمرار المُتابعة والتنسيق مع القنصليات والسفارات فيما يتعلق بالمُشاركة في جميع الإجراءات والمراحل الخاصة بالانتخابات.

3- إرسال تقارير على مدار اليوم بشأن مُستجدات سير "عملية الاقتراع.

جدير بالذكر، أن مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، هي مكاتب تابعة لوزارة العمل، تقع مقراتها داخل السفارات أو القنصليات العامة بالخارج، ويبلغ عددها 9 مكاتب في 8 بلدان.

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