رئيس "كوب 28" الإماراتي: للتركيز خلال المؤتمر على فئة الشباب الأكثر تأثرا بتغير المناخ

دعا الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ سلطان الجابر، في دبي اليوم، إلى "عدم حذف أي موضوع في النصوص التي سيتم التفاوض بشأنها على مدار أسبوعين بين وفود من نحو 200 دولة".

ولفت الجابر، الى أن "نحن بحاجة إلى التأكد من إدراج دور الوقود الأحفوري، أعلم أن هناك آراء قوية حيال فكرة إدراج صيغ بشأن الطاقة الأحفورية والمتجددة في النص التفاوضي"، مشدداً على "ضرورة التركيز خلال المؤتمر على فئة الشباب الأكثر تأثرا بتغير المناخ".