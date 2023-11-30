دعا الرئيس الإماراتي لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ سلطان الجابر، في دبي اليوم، إلى "عدم حذف أي موضوع في النصوص التي سيتم التفاوض بشأنها على مدار أسبوعين بين وفود من نحو 200 دولة".
ولفت الجابر، الى أن "نحن بحاجة إلى التأكد من إدراج دور الوقود الأحفوري، أعلم أن هناك آراء قوية حيال فكرة إدراج صيغ بشأن الطاقة الأحفورية والمتجددة في النص التفاوضي"، مشدداً على "ضرورة التركيز خلال المؤتمر على فئة الشباب الأكثر تأثرا بتغير المناخ".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس "كوب 28" الإماراتي: للتركيز خلال المؤتمر على فئة الشباب الأكثر تأثرا بتغير المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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