مساعد قائد الجيش الإيراني: الممر التجاري الذي اقترحته أميركا على الهند أُلغيَ تمامًا بعد عملية طوفان الأقصى

شدّد مساعد قائد الجيش الإيراني الادميرال حبيب الله سياري، على أنّ "الممر التجاري الذي اقترحته أميركا على الهند أُلغيَ تمامًا بعد عملية طوفان الأقصى"، وهو الممر الذي ينطلق من الهند ويمر عبر السعودية ويصل إلى مرفأ تل أبيب.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا خلال كلمة له في شيراز الإيرانية، لفت إلى أنّ "الكيان الصهيوني استدعى قواته من منطقة جنوب القوقاز خلال الحرب على غزة".

وأوضح سياري أنّ "عملية اقتحام الأقصى حققت العديد من الإنجازات، منها دعم الرأي العام لفلسطين وكسر هيمنة النظام الصهيوني"، مشيرًا إلى أنّ "قبل عملية اقتحام الأقصى، كانت القضية الفلسطينية على وشك النسيان أو أن تصبح قضية تقليدية في الشرق الأوسط. لكنها أصبحت بعد ذلك إلى مقدمة شؤون العالم".

ورأى أنّ "في السابق سعت بعض الدول مثل البحرين والمغرب والسعودية إلى التواصل مع النظام الصهيوني، لكن بعد الحرب الأخيرة وجرائم النظام الغاصب ذهبت هذه الاتصالات هباءً".