أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة بأنّ "فلسطينيًّا دهس عددًا من الجنود الإسرائيليّين وأصاب اثنين منهم، عند حاجز "بكعوت" في غور الأردن"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إطلاق النّار على سائق السّيّارة، ما أدّى إلى مقتله".

كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي: إصابة جنديَين خلال عملية دهس عند حاجز بكعوت في غور الأردن ومقتل المنفذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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