"النشرة": شخص أقدم على الانتحار شنقا في عرسال

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "السوري أ.ع (33 عاما) أقدم على الانتحار شنقا، ونقلت الجثة الى احد مستشفيات عرسال للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، وباشرت عناصر فصيلة درك عرسال تحقيقاتها لكشف اسباب الانتحار".

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