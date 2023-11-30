كريدية: نسبة الأعطال بالنسبة إلى عدد مشتركي وزارة الاتصالات بلغت 2,5 بالمئة

كشف المدير العام لهيئة "​أوجيرو​"، ​عماد كريدية​، أنّ "نسبة الأعطال بالنّسبة إلى عدد مشتركي ​وزارة الاتصالات​ بلغت 2,5 بالمئة".

وأوضح، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "سنترال ​رياض الصلح​ تصدّر القائمة بأقل نسبة أعطال 1,5%، وكان سنترال ​حلبا​ الأكثر حاجة للصّيانة، حيث كانت نسبة الأعطال 5,5% من نسبة مشتركي المركز"، لافتًا إلى أنّ "المعيار الدّولي يبلغ 2,7%. بالرّغم من كلّ الظّروف، النّتائج مشجّعة".

وأشار كريديّة إلى أنّ "من أصل 303 سنترالات، بلغ عدد السنترالات الّتي تتمّ صيانتها اليوم 8، أربعة منها بسبب توقّف مجموعات التّوليد، أمّا المتبقّي فتوقّفت نتيجة سرقة الكابلات النّحاسيّة".