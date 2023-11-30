وزير المال: النقاش تقدّم جدا وسيكون هناك موازنة للـ2024 مع بداية العام الجديد

أكد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حديث لـ"الجديد"، أن "النقاش تقدّم جدا وسيكون هناك موازنة للـ2024 مع بداية العام الجديد".

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