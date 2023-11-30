وزير البيئة أعلن عن مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا بعد تضرره بإنفجار المرفأ

أعلن وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، "أننا تقدمنا خطوة مهمة نحو تنظيم ادارة النفايات الصلبة في العاصمة بيروت بإعلان مناقصة تأهيل معمل فرز النفايات في الكرنتينا والذي كان قد تضرر بشكل كبير بانفجار المرفأ".

ولفت ياسين إلى"أن التأهيل أتى بعد مفاوضات طويلة أجرتها وزارة البيئة مع البنك الدولي الذي قدّم الهبة من خلال الصندوق الائتماني المُخصَّص للبنان"، موضحاً "أن برنامج الامم المتحدة الإنمائي يشرف على تلزيم الاعمال وتنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة البيئة وبلدية بيروت والادارات المعنية".

وذكر أنه "بالإضافة الى إعادة تأهيل البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في بيروت، وتقديم المساعدة الفنية لتشغيلها بشكل افضل، سيدعم المشروع في خطوات اضافية تحسين منظومة إدارة النفايات في العاصمة وتعزيز الفرز من المصدر".