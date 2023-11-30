كركي شرح عملية إنشاء حساب مؤسسة على الموقع الالكتروني التفاعلي لصندوق الضمان

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، أنّه "عطفًا على المراجعات المتكررة التي تلقتها مديرية العلاقات العامة في الضمان والمتعلقة بعدم تمكن بعض المؤسسات من انشاء حساب شخصي لها على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق، يهم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أن يوضح لأصحاب المؤسسات أنه للتمكن من انشاء حساب لها للاستفادة من الخدمات الالكترونية التي يوفرها الموقع الالكتروني الديناميكي للصندوق، يجب وضع المعلومات بدقة كما هي واردة على نماذج الضمان الخاصة بالمؤسسة، كإسم صاحب المؤسسة كما هو وارد على جدول التعويضات العائلية وتاريخ تسجيل المؤسسة كما هو وارد على نموذج الاشعار اما بالنسبة لرقم آخر ايصال، فيجب وضع رقم آخر عملية تسديد مبالغ للصندوق أيًا كان نوعها".

ولفت المدير العام إلى ضرورة مشاهدة الفيديو التوضيحي الخاص بانشاء حساب مؤسسة الموجود على صفحة الصندوق الرئيسية في خانة فيديوهات توضيحية لما فيه من معلومات تسهل على ذوي العلاقة انشاء حساب مؤسسة.

وأشارت المديرية، إلى أنّه "في الحالات التي يتعذر فيها على اصحاب المؤسسات التمكن من انشاء حساب لمؤسستهم، بإمكانهم التوجه بكتاب رسمي الى مديرية الاحصاء وتنظيم اساليب العمل في المركز الرئيسي للصندوق، موقع من قبل صاحب المؤسسة او المفوض بالتوقيع عنها، يتضمن رقم هاتف المؤسسة، على ان يكون هذا الكتاب مرفقا باذاعة تجارية حديثة للمؤسسة، ليصار الى فتح الحساب اللازم لهم من قبل إدارة الصندوق".