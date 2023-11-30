سامي الجميل بعد لقائه لودريان: ندعو إلى تأجيل تسريح قائد الجيش في هذه الفترة المصيريّة

أشار رئيس حزب "الكتائب" سامي الجميّل، بعد لقائه الموفد الفرنسي جان إيف لودريان، الى أن "اللقاء اليوم كان إيجابيًّا وهدفنا مصلحة لبنان وقول الحقيقة للناس والمشكلة ليست عند المعارضة بل عند حزب الله المُتمسّك بمرشحه والرافض لأي كلام حول إسم آخر وبات مصدر التعطيل واضحاً".

ودعا الجميل، حزب الله وحلفاءه، إلى "التعالي عن منطق الفرض ولا خيار سوى بمرشحين جامعين يحظيان بثقة ودعم كلّ الأطراف، ونحن بحاجة الى مؤسسة وطنية عسكرية جامعة في تطبيق الـ1701 وتثبيت سيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".

وشدد على ضرورة "عدم زعزعة قيادة الجيش في هذه الفترة، ونحن غير قادرين على تعيين قائد جديد للجيش وندعو إلى تأجيل تسريح قائد الجيش في هذه الفترة المصيريّة".

ولفت الجميل، الى أن "التغيير الذي سيحصل في المنطقة سيكون بنيويًّا ولبنان في قلب العاصفة ونحن بأمسّ الحاجة الى التوحّد لمواجهة المرحلة المقبلة"، معتبراً أن "القرارات المصيريّة والتسويات الكبيرة ولا لتسوية في المنطقة على حساب الدولة اللبنانية فقد دفعنا ثمن الفلتان في الجنوب وعدم فرض سيادة الدولة".